غادر وزير الإعلام المهندس زياد المكاري إلى تركيا، بدعوة من الرئاسة التركية، للمشاركة في مؤتمر "ستراتكوم" للذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يشارك الوزير المكاري في ندوة يتناول تجربة لبنان، إلى جانب عدد من وزراء الإعلام.