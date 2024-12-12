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لبنان

دبور استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:36
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 استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان المستشار ياسين محمد الماجد.

خلال اللقاء، تمنى دبور للماجد "النجاح والتوفيق في مهامه الديبلوماسية في لبنان"، مؤكدا "الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين بعثتي فلسطين والكويت".
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أيضاً، نوه بـ"موقف دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا في كل المحافل الدولية ودعمهم الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في تقرير مصيره".

بدوره، أكد الماجد "العلاقة الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الكويتي والفلسطيني، واستمرار دولة الكويت دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته وإنجاز مشروعه الوطني".(الوكالة الوطنية) 
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