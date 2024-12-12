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لبنان

الجيش يعلن عن وصول طائرة مساعدات من السلطات التشيكية

Lebanon 24
12-12-2024 | 12:51
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 أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 12/12/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من السلطات التشيكية لصالح الجيش اللبناني".
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وأشارت إلى أنه "تم تسلم الهبة، بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والملحق العسكري التشيكي المقدم ستانيسلاف فاسيك".
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