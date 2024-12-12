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لبنان

مطر يطالب المرشحين للرئاسة بهذا الأمر

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:29
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كتب النائب إيهاب مطر، اليوم الخميس، على منصة "أكس": "بما أننا على بعد أقل من شهر على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أطالب أي مرشح بالاعلان صراحة وعلانية عن موقفه من دور رئاسة الحكومة، الذي ثبّته وأرساه الدستور واتفاق الطائف".
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أضاف:"فزمن العودة الى ما قبل عام ١٩٨٩ انتهى، وأي خرق للدستور لن نقبل به سواء بحصص وزارية أو بتدخلات بتشكيل الحكومة بكيدية أو بتحديد شكل الحكومة أو غيرها".

وأكد أن "التماهي بين رئيسي الجمهورية والحكومة ضروري لئلا يكون أي منهما باش كاتب عند الآخر".

ختم: "بناء على مواقف المرشحين، سواء من دور الحكومة ورئيسها أو حتى برنامجه وأي لبنان يريد، سنحدد لمن سنعطي صوتنا لأننا نريد أولا وثانيا وثالثا رئيسا يفوز بامتحان تطبيق الدستور".
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