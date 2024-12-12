مطر يطالب المرشحين للرئاسة بهذا الأمر

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أضاف:"فزمن العودة الى ما قبل عام ١٩٨٩ انتهى، وأي خرق للدستور لن نقبل به سواء بحصص وزارية أو بتدخلات بتشكيل الحكومة بكيدية أو بتحديد شكل الحكومة أو غيرها".وأكد أن "التماهي بين رئيسي الجمهورية والحكومة ضروري لئلا يكون أي منهما باش كاتب عند الآخر".ختم: "بناء على مواقف المرشحين، سواء من دور الحكومة ورئيسها أو حتى برنامجه وأي لبنان يريد، سنحدد لمن سنعطي صوتنا لأننا نريد أولا وثانيا وثالثا رئيسا يفوز بامتحان تطبيق الدستور".