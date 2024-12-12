شهيدة جراء غارة على منزلها في دبين.. إليكم هويتها

استشهدت المواطنة امل ظاهر، متاثرة بجراحها التي أصيبت، بها اثر غارة من مسيرة استهدفت منزل ذويها في دبين، لتلتحق بزوجها الشهيد علي ظاهر وبوالدتها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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