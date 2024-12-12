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لبنان
شهيدة جراء غارة على منزلها في دبين.. إليكم هويتها
Lebanon 24
12-12-2024
|
16:49
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استشهدت المواطنة امل ظاهر، متاثرة بجراحها التي أصيبت، بها اثر غارة من مسيرة استهدفت منزل ذويها في دبين، لتلتحق بزوجها الشهيد علي ظاهر وبوالدتها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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امل ظاهر
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