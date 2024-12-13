تفجير ذخائر غير منفجرة في صور

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 13/12/2024، ما بين الساعة 7:00 والساعة 14:00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليلة – صور".

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