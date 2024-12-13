مسلسل رمي القنابل عاد الى الواجهة.. هذا ما حصل ليلا في القبة (صور)

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عاد مسلسل رمي القنابل الى الواجهة في منطقة القبة طرابلس وتحديداً في محلة الريجي، حيث اقدم مجهول منتصف ليل امس على القاء قنبلة يدوية في شارع الدندشي ما ادى الى انفجارها وتضرر سيارة مركونة في المكان نت دون تسجيل اصابات في الارواح واتت الاضرار مادية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفر الفاعل الى جهه مجهولة.وسُمع دوي انفجار القنبلة في كافة ارجاء المنطقة وجوارها.