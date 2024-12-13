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لبنان

هيئة تحرير الشام: ادارة اعلامية جيدة و"رقابة مقنّعة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2024 | 01:30
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نقل عدد من الاعلاميين الذين زاروا سوريا اراء ايجابية عن طريقة ادارة "هيئة تحرير الشام" مسألة التغطيات الاعلامية لمختلف وسائل الإعلام اللبنانية وحتى العالمية.
وقال هؤلاء ان الهيئة تؤمن حماية ومواكبة كاملة منذ لحظة دخول الاراضي السورية كما يتم تأمين المقابلات الضرورية والمساعدة في التغطيات الاعلامية الميدانية.
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ويشير هؤلاء الى ان هناك حرصا كبيرا من الهيئة على الواقع الاعلامي وضرورة اظهار أن الحكم الجديد في سوريا يحترم الاعلام والاعلاميين، من دون ان ينفي احد حصول ما يشبه الرقابة المقنعة على الحراك الاعلامي العام.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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