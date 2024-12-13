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لبنان

على اوتوستراد جبيل.. أعمال تزفيت وتدابير سير

Lebanon 24
13-12-2024 | 01:44
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "إحدى الشركات  المتعهدة باشرت اعتباراً من الساعة 8.00 من صباح اليوم 13-12-2024، بتزفيت الحفر على الأوتوستراد الشرقي لمدينة جبيل وذلك من مفرق مستيتا حتى مستشفى سيدة مارتين".
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وطلبت في بلاغ من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
 
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