على اوتوستراد جبيل.. أعمال تزفيت وتدابير سير

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "إحدى الشركات المتعهدة باشرت اعتباراً من الساعة 8.00 من صباح اليوم 13-12-2024، بتزفيت الحفر على الأوتوستراد الشرقي لمدينة جبيل وذلك من مفرق مستيتا حتى مستشفى سيدة مارتين".وطلبت في بلاغ من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.