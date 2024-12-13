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لبنان

جلسة حكوميّة يوم الثلاثاء. وهذا جدول أعمالها المُقترح

Lebanon 24
13-12-2024 | 02:10
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يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 3.30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17/12/2024 في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود.
 
 
للإطلاع على جدول أعمال الجلسة المُقترح.. إضغط هنا
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