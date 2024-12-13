جلسة حكوميّة يوم الثلاثاء. وهذا جدول أعمالها المُقترح

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 3.30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17/12/2024 في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود.

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