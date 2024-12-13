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لبنان
الوزير ياسين يطلق المرحلة الأولى من توزيع المساعدات في الضاحية ظهرا
Lebanon 24
13-12-2024
|
03:36
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يطلق وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية الدكتور ناصر ياسين الثانية عشرة ظهرا، ظهراً في باحة عاشوراء، منطقة الجاموس، المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية والصحية على الأهالي العائدين والمتضررين في الضاحية الجنوبية، بالتعاون مع محافظ جبل لبنان واتحاد بلديات الضاحية، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة إنقاذ الطفل والصليب الأحمر اللبناني، وذلك ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية.
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