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لبنان

كركي: سلفات مالية استثنائية لمكتبي شكّا وأميون

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:20
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أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى أن "قرارات السلف الماليّة الإستثنائيّة التي يصدرها المدير العام للصندوق للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تتوالى، لتلبية حاجة المكاتب المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وذلك بغية تأمين كافّة الخدمات والتقديمات الإجتماعية والصحيّة للمضمونين".
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وأضافت في بيان: "وحيث أن مطالبات المضمونين لاسترداد نفقاتهم الصحّية هي في تزايد مضطرد على  أثر استرداد ثقتهم بالضمان وفعالية دوره في تأمين فاتورتهم الصحيّة ولاسيّما الدوائية منها، ومن أجل تمكين مراكز الصندوق من  تأدية عملها بالشكل المطلوب، أصدر المدير العام بتاريخ 12/12/2024 ثلاثة قرارات حملت  الأرقام التالية 697 و698 و699  قضى بموجبها إمداد مكتبي شكّا وأميون بسلفات مالية استثنائية تخصص لتسديد تقديمات فرع  ضمان المرض والأمومة ولا سيما تقديمات المضمونين الاختياريين".

وفي هذا الإطار، أكد كركي أنه "لن يتوانى عن إتخاذ كافة التدابير والقرارات اللاّزمة لعودة التقديمات الإجتماعية التي يؤمنها الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة ، خاصة بعد إستقرار الأوضاع الأمنيّة في البلاد والإنفراجات السياسية والإقتصادية المرتقبة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
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