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لبنان

سماع أصوات إنفجارات في بلدات بقاعيّة.. ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
13-12-2024 | 08:36
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سُمِعَت أصوات إنفجارات في السلسلة الشرقية وفي قرى بعلبك - الهرمل.
 
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ الجيش يعمل على تفجير صواريخ إسرائيليّة غير منفجرة في حقول الرماية في بلدة الطيبة شرق بعلبك.
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