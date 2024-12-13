سماع أصوات إنفجارات في بلدات بقاعيّة.. ما هي طبيعتها؟

سُمِعَت أصوات إنفجارات في السلسلة الشرقية وفي قرى بعلبك - الهرمل.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ الجيش يعمل على تفجير صواريخ إسرائيليّة غير منفجرة في حقول الرماية في بلدة الطيبة شرق بعلبك.