في بلدة لبنانية.. الجيش يُفجر قنبلة إسرائيلية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 13/12/2024، ما بين السابعة والثامنة من مساء اليوم، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك".