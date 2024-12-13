"شرط" من فرنجية للخروج من سباق الرئاسة

ذكرت معلومات أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية طرح على "الثنائي الشيعي" أن يكون الثمن لخروجه من بورصة المرشحين لرئاسة الجمهورية تبني ترشيح النائب فريد هيكل الخازن على اعتبار أن الأخير ابن عائلة سياسية معروفة ولها وزنها الماروني التاريخي على مستوى الكرسي البطريركي في بكركي.

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وتضيف المعلومات أنَّ تبني فرجية لترشيح الخازن الذي ينتمي الى كتلته النيابية تجعل منه لاعباً أولاً في تسمية الرئيس تعويضاً عن كونه مرشحاً أول.

وتكشف المعلومات أن عدم تلبية "الثنائي" لرغبته هذه ستجعل فرنجية متحرراً من اي التزام بالتصويت للمرشح الذي يختاره الثنائي، وأنه في صدد التوجه إلى أنّ يصل أصوات كتلته الأربعة لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون.