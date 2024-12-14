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لبنان

السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا

Lebanon 24
14-12-2024 | 04:00
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تمّت السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم السبت داخل مبنى محطة الـ mtv في النقاش واقتصرت الأضرار على الماديات، على ان يعود بثّ البرامج تدريجيّاً.

واندلع حريق كبير داخل مبنى المحطة وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان لاخماده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وعُلم ان الحريق اندلع في مولدات الكهرباء داخل المحطة.
 
وقد أدى تسرّب دخان حريق المولّد الكهربائي الى داخل الاستديوهات الى ايقاف البث المباشر والاستعاضة عنه بفقرات مسجلة.
 
واعتذرت المحطة من المشاهدين على عدم بث برامجها المُعتادة، مشيرة إلى وجود عطل تقني.

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