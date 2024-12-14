أصوات تفجيرات في ميس الجبل.. هذا مصدرها

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه سمع اصوات تفجيرات وتمشيط بالرصاص ورمايات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة يقوم بها جنود العدو الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل ويُسمع صداها الى القرى المجاورة.

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