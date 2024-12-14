أصوات تفجيرات في الجنوب.. هذا ما يقوم به جيش العدو في كفركلا

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يستمر العدو الإسرائيلي بعمليات التفجير والتفخيخ والنسف، وقد قام قبل ظهر اليوم السبت بعملية تفجير في بلدة كفركلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وسُمع صوت انفجار قوي تردد صداه إلى عدد من المناطق الجنوبية، وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة.إلى ذلك، لا يزال الجيش يقوم بعملية مسح لمحيط بلدية ومعتقل الخيام من الذخائر غير المنفجرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت إلى انه ليس هناك أي موعد محدد للتوجه نحو وادي العصافير في الأطراف الجنوبية بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في سهل سردا المقابل.