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لبنان

إستهداف سيارة على طريق الخردلي

Lebanon 24
14-12-2024 | 06:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة من نوع "مرسيدس" على طريق الخردلي، الذي يربط النبطية بمرجعيون.
 
 
 
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