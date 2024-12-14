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لبنان

بعد العثور على ذخائر في الجامعة اللبنانيّة... كيف علّقت أوساط "حزب الله"؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:41
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قالت أوساط حزب الله تعليقاً على العثور على ذخائر في الجامعة اللبنانية، إنه "ليس للحزب أي علاقة بما صادرته الأجهزة الأمنية من معدات".
 
وأضافت الأوساط أن "القضية بكل تفاصيلها موجودة بين يدي القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية التي عملت وتعمل على متابعتها". 
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وكانت الجامعة اللبنانية علقت على  ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اسلحة في احد مباني الجامعة، وأوضحت في بيان انه "ضمن اطار عملية الكشف على كافة مباني الجامعة ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ حدوث تغيير بالاقفال في احد المستودعات المستأجرة و المخصصة لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف، والجدير ذكره ان المستودع موجود في منطقة الجناح وليس في حرم كلية الاداب في الجامعة اللبنانية خلافا لما يتم تداوله".  

أضافت: "على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة وتم الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع  وأمين المستودع، وتبين ان المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبتاء عليه اتخذ القاضي قرارا باقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وختم البيان: "ان رئاسة الجامعة اللبنانية، وانطلاقا من سعيها الدائم الى الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية في كل كلياتها ومعاهدها، تهيب بجميع الوسائل الاعلامية توخي الدقة والحذر في نشر اخبار عن وحود أسلحة في احد مباني الجامعة اللبنانية لا سيّما في ظل الظروف الراهنة، والامتناع عن تداول هكذا اخبار وتضخيمها أمام الرأي العام دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الاجهزة  الامنية حول الموضوع".
 
 
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