Advertisement

لبنان

خطف مواطن وتعذيبه... وهكذا تمكّنت قوى الأمن من تحريره

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1292645-638697847592262671.jpg
Doc-P-1292645-638697847592262671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
بتاريخ 4/12/2024 ادعت المدعوة ل. ذ مواليد العام ۱۹۷٦ لبنانية أن زوجها المدعو (ن. ب مواليد العام ۱۹۷۲ لبناني) قد تعرض للخطف من قبل مجهولين وأن الخاطفين طلبوا فدية مالية قدرها ١٤ ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنه.
Advertisement
على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وهوية الخاطفين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بعملية الخطف، وهما كل من:
-  م. أ. د. (مواليد العام ١٩٦٤ لبناني)
- ع. ص. (مواليد العام ۱۹۹۰ لبناني)
أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما،
بتاريخ 9-12-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما.
بالتحقيق معهما اعترف ع. ص بقيامه باحتجاز (ن، ب) وتعذيبه وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما، وأنه أطلق سراحه بتاريخ 8/12/2024 وصرح ان الأول على علم بعملية الاحتجاز والتعذيب وطلب منه الإبقاء على احتجازه بسبب خلافات مالية بينهما، بالتحقيق مع م. أ. د اعترف بما نسب اليه لجهة علمه بهذه العملية.
باستماع المخطوف أكد قيام المدعو ع. ص بخطفه وتعذيبه تنفيذاً لطلب م. أ. د على خلفية وجود نزاعات مالية عالقة بينه وبين الموقوفَين.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
May be an image of 2 people and text
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2024-12-14
13:53 | 2024-12-14
13:30 | 2024-12-14
13:00 | 2024-12-14
12:30 | 2024-12-14
12:27 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24