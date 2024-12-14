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لبنان

استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:52
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استشهد المواطن محسن شرف الدين في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارته على طريق الخردلي.
 
 
وكان شرف الدين متوجّهاً إلى محله لتحويل الأموال في جديدة مرجعيون.
 
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