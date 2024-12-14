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لبنان

شخصية سيدعمها فرنجية لرئاسة الجمهورية.. خبرٌ يكشف الإسم!

Lebanon 24
14-12-2024 | 14:30
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قالت مصادر مقرّبة من رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية لقناة "الجديد" إنّ "الأخير لا يقف عائقاً أمام انتخاب رئيسٍ للجمهورية ويضعُ مصلحة لبنان أولاً".
 
وذكرت المصادر أنَّ اللقاء الذي جمع فرنجية بالنائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس نبيه بري أحمد البعلبكي، شهد على تباعد في وجهات النظر وعلى خلاف في الرؤية الرئاسيّة.
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وأوضحت المصادر أنَّ فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش العماد جوزف عون، وأضافت: "عند استنكار ضيفيه الأمر، طرحا عليه مجموعة من الأسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري".
 
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