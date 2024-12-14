مخزومي: المطلوب اليوم العمل على ضمان تطبيق القرار 1701

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس" قائلاً: "تشرفت باستقبال عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود والمستشار السياسي والاقتصادي في السفارة الأميركية جيمي أوميليا، بحضور عدد من زملائي النواب، على مأدبة غداء حيث عرضنا لآخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية".

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أضاف: "شددتُ خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، الذي لعبت الولايات المتحدة الأميركية، مشكورةً، دورًا أساسيًا في التوصل إليه، إضافة إلى مساعدتها ودعمها المتواصل للجيش اللبناني وبلدنا في كافة الظروف. المطلوب اليوم العمل على ضمان تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، إضافة إلى القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة وأبرزها القرار 1559 و1680، وتطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل وليس بطريقة انتقائية كما حصل سابقًا".

وأردف: "أكدت أننا أمام فرصة حقيقية في 9 كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس جمهورية جامع وقادر وإصلاحي. كذلك شددتُ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأفرقاء، بعد انتخاب الرئيس، تمهيدًا لتشكيل حكومة إنقاذ وفق خريطة طريق لتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء الدولة وتفعيل دور مؤسساتها".



