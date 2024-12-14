17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع والجميّل: الترشّح للرئاسة مطروح وليس مقرراً
Lebanon 24
14-12-2024
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": يبقى تأثير القوى المعارضة قويّاً على استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية مع الإبقاء على المؤهلات التي تحرص على أهمية وجودها في أي "بروفايل" للرئاسة، على أن يتوصّل اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الاعتبار للجمهورية اللبنانية مع رفض انتخاب رئيس لا يلتزم القرارات الدولية. في تأكيد "القوات اللبنانية"، لا بدّ لمحور "الممانعة" في لبنان من أن يأخذ على عاتقه التحوّل في الموقف والتزام أجندة بناء الدولة اللبنانية والذهاب نحو مشروع الدولة وخاصّة بعد تلقّيه الضربات وسقوط النظام في سوريا. في الأجواء، لا يزال التواصل قائماً بين "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" خصوصاً بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخابات رئاسية في 9 كانون الثاني المقبل، لكنّ ذلك التواصل لا يشكل حواراً بين المكوّنين ولا بدّ للتطورات من أن تزخّم التواصل في غضون أسابيع.
Advertisement
بحسب "النهار"، لم يطرح رئيس "القوات اللبنانية" فكرة ترشّحه إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية ولم يحصل التشاور في فكرة مماثلة على طاولة اجتماعات "القوات"، على أن يبقى قرار ترشّحه من عدمه له حصراً في أسابيع لاحقة، لكن ليست هناك من تحضيرات متّخذة في هذا المجال. وتحثّ "القوات" على أن يغيّر كلّ اللبنانيين مقاربتهم المتّخذة وأن يلتقوا على فكرة بناء الدولة بعد سقوط النظام في سوريا. وتطلب "القوات" الاتفاق على مرشح رئاسيّ على قدر من تطلعات اللبنانيين من أجل بناء دولة على قدر المؤهلات التي تطالب بها قوى المعارضة، مع تأكيد أنّ هذه المرحلة الانتقالية ليست شبيهة بمرحلة ما قبل الحرب مع الإبقاء على تصوّر واضح حول نوعية المرشحين الذين في الإمكان الموافقة عليهم.
كذلك، لم يبحث المكتب السياسي في حزب الكتائب أيّ اقتراح هدفه ترشّح سامي الجميّل إلى رئاسة الجمهورية، وهو يحبّذ أن يكون هناك أفق لأيّ ترشيح مع ترقّب لا يزال على حاله على مستوى حزب الكتائب في موضوع استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. في التأكيد الرسمي للكتائب، إنّ سامي الجميّل لن يتوانى عن العمل بهدف بناء المؤسسات لكن ترشّحه لرئاسة الجمهورية ليس مطروحاً حالياً بالمعنى السياسي أو الشخصي.
وإذ يسعى حزب الكتائب إلى معرفة ما إن كانت ستحصل تحوّلات جذريّة على مستوى "الثنائي الشيعي" بعيداً عن أي ترشيح استفزازي، ليس بالضرورة أن تؤدي جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، في انتظار معرفة ما يمكن أن يستجدّ بعد التطورات المتسارعة التي حصلت شمولاً بانهيار النظام السوري وقتل قادة محور "الممانعة" في المنطقة التي لا تزال غير مستقرة سياسياً بما قد لا يتيح معرفة شخصية الرئيس العتيد قبل انتخابه.
في استنتاج الكتائب، لقد أثبتت التجربة أن ليس هناك ما يحمي المواطنين اللبنانيين سوى الدولة اللبنانية فإذا تمسّك محور "الممانعة" بمرشّح رئاسيّ من غير المؤهلات المطلوبة فإنه بذلك لا يسعى لانتخاب رئيس للجمهورية. في الغضون، لم تطرح الأسماء الجدية حتى اللحظة وإن كانت المرحلة تقتضي ترشّح سامي الجميّل فذلك ممكن لاحقاً، لكن لا حاجة لترشيحات من دون أفق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
07:52 | 2024-12-14
14/12/2024 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
03:22 | 2024-12-14
14/12/2024 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
05:27 | 2024-12-14
14/12/2024 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان النفير العام في الساحل السوريّ... ما الذي جرى هناك؟
Lebanon 24
إعلان النفير العام في الساحل السوريّ... ما الذي جرى هناك؟
10:33 | 2024-12-14
14/12/2024 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:52 | 2024-12-15
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
01:45 | 2024-12-15
"لا أثر لهم".. لبنانيون اختفوا ولم يظهروا بعد!
01:42 | 2024-12-15
عن "كورونا".. "إنجاز لبناني" جديد!
01:31 | 2024-12-15
عن "الطيران اللبناني".. هذا آخر خبر
01:30 | 2024-12-15
بشأن الجيش.. ماذا قرّر "حزب الله"
01:15 | 2024-12-15
لا تصعيد قبل "هذين الاستحقاقين"
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
15/12/2024 08:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
15/12/2024 08:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
15/12/2024 08:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24