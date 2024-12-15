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لبنان

عن "الطيران اللبناني".. هذا آخر خبر

Lebanon 24
15-12-2024 | 01:31
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الأحد، أن طيران الشرق الأوسط عاد مجدداً إلى الأجواء السورية. 

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الأجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية أخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني، وندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس كونه قد تمت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧".
 
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