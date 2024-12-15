عن "الطيران اللبناني".. هذا آخر خبر

عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط @MEAAIRLIBAN الاجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية اخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني، وندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق…
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 15, 2024
عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط @MEAAIRLIBAN الاجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية اخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني، وندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق…