عن "الطيران اللبناني".. هذا آخر خبر

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الأحد، أن طيران الشرق الأوسط عاد مجدداً إلى الأجواء السورية.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الأجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية أخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني، وندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس كونه قد تمت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧".

عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط @MEAAIRLIBAN الاجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية اخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني، وندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق… — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 15, 2024 Advertisement وكانت أكدت مصادر مسؤولة في مطار رفيق الحريري الدولي لـ"لبنان24" أنَّ الطائرات اللبنانية التابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" عادت لتمرّ في الأجواء السورية باتجاه العراق، وذلك بعد توقف الملاحة هناك إثر الأحداث التي حصلت وتحديداً بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الأحد الماضي. وللمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط هنا: