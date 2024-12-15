عن "كورونا".. "إنجاز لبناني" جديد!

حققت الباحثة اللبنانية ليلى عامر الكمالي إنجازاً أكاديمياً لافتاً بحصولها على شهادة الدكتوراه بامتياز، بعد مناقشة أطروحتها حول آليات عمل الجهاز الهضمي في مقاومة فيروس كورونا المستجد، بإشراف مشترك (Cotutelle) بين الجامعة اللبنانية تحت إشراف البروفسور الدكتور داني عثمان، وجامعة ريونيون تحت إشراف البروفسور الدكتور شاكر القلموني.

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وجرت المناقشة أمام لجنة تحكيم دولية ضمت نخبة من العلماء والخبراء، برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، وعضوية كل من الدكتور باتريك مافينغي (رئيس جامعة ريونيون)، والدكتورة كارين سيرون (معهد باستور - فرنسا)، والدكتورة لين ديلانغ (جامعة لوفان الكاثوليكية - بلجيكا)، والدكتورة نوريا روميرو (معهد صوفيا أغروبيوتيك - فرنسا)، والدكتورة بولين سبيدر (معهد باستور - باريس).



وفي ختام المناقشة، أعلن البروفسور بدران منح الباحثة اللبنانية شهادة الدكتوراه من جامعة ريونيون وشهادة ثانية من الجامعة اللبنانية بتقدير "مشرّف جدًّا" (Très Honorable)، وسط إشادة وتقدير كبيرين من أعضاء اللجنة.



الجدير بالذكر أن هذه هي أول أطروحة دكتوراه تُنفذ بنظام الإشراف المشترك بين الجامعة اللبنانية وجامعة ريونيون، ما يعكس التعاون العلمي المتطور بين المؤسستين ويبرز كفاية الكوادر الأكاديمية اللبنانية على الساحة الدولية.



مرّة جديدة ، تثبت الباحثة اللبنانية ليلى عامر الكمالي أن العقول اللبنانية قادرة على تحقيق إنجازات عالمية تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع والانسانية.