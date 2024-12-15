خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، اليوم الاحد، أنه "نتيجة ضآلة المتساقطات لغاية تاريخه، انخفض منسوب مياه الينابيع بشكل كبير كما منسوب المياه داخل الآبار وأصبحت المياه في كل من سد شبروح وبحيرة بقليع شبه معدومة".

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وقالت: "بناء عليه وبسبب تعذر وجود مصادر مياه إضافية، سوف تضطر المؤسسة إلى اعتماد برنامج تقنين قاس في توزيع المياه في المناطق كافة الواقعة في نطاق صلاحيتها ولا سيما كسروان والمتن والعاصمة بيروت".

وختمت: "المؤسسة تدعو المواطنين إلى أخذ العلم والترشيد في استخدام المياه إلى حين أن ينعم الله بمزيد من الأمطار، مع تقديرها لتفهم المواطنين لهذه المرحلة".