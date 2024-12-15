تعميم صورة المسنّة فاطمة خالد محمود.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـةالبـلاغ التالــي:الساعة 17,00 من تاريخ 14-12-2024، استلم عناصر مخفر الدامور من الصليب الأحمر اللبناني امرأة مسنّة كانت تتواجد في محلة الناعمة امام المدرسة الرسمية، حيث وجد معها جواز سفر عليه صورتها الشمسية باسم (فاطمة خالد محمود مواليد 1950 لبنانية) ولكنها تجهل مكان إقامتها، وليست بكامل قواها العقلية.لذلك، تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتها، وتطلب مِمَّن يعرف عنها أو عن ذويها شيئاً، الاتصال بفصيلة الدامور على الرقم: 600428-05 – او بالمخفر المذكور على الرقم 600116 -05 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.