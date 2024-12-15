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لبنان

منتخب لبنان لكرة القدم جدد فوزه على الكويت في الدوحة

Lebanon 24
15-12-2024 | 13:11
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جدد منتخب لبنان لكرة القدم فوزه على نظيره "الأزرق" الكويتي 2 - 0 (الشوط الاول 2 - 0)، في المباراة الدولية الودية التي اجريت بينهما مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل للبنان علي قصاص وخليل خميس في الدقيقتين 4 و41.
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وكان لبنان فاز على الكويت وديا في الدوحة 2 - 1 الخميس الماضي.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم طلب خوض المباراتين مع المنتخب اللبناني، تحضيرا لمسابقة كأس الخليج التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل.

لبنان

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