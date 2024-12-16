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لبنان

تقدّم في مفاوضات بري وباسيل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-12-2024 | 01:15
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ارتفعت حماوة الاتصالات بشأن الاستحقاق الرئاسي وبات النقاش والتفاوض بين القوى السياسية اكثر جدية.
وبحسب مصادر مطلعة فان التواصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يتقدم بشكل كبير، خصوصا وان موعد جلسة الانتخابات الرئاسية يقترب.
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وترى المصادر ان هناك مصالح مشتركة بين باسيل وبري اولا لقطع الطريق على بعض المرشحين وثانيا من اجل انتخاب رئيس جديد بشكل سريع ومن دون اي تأجيل.
وتعتقد المصادر ان اي اتفاق بين الرجلين سيلقى التأييد من كتل نيابية متعددة خصوصا اذا كان الاسم المتفق عليه مقبولا من النواب السنّة ومن الحزب التقدمي الاشتراكي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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