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لبنان

البعريني: كتلة وازنة من النواب السنّة تبصر النور نهاية الشهر

Lebanon 24
16-12-2024 | 01:42
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كشف النائب وليد البعريني في حديث اذاعي، عن "كتلة وازنة من النواب السنّة ستبصر النور نهاية الشهر الحالي".

وقال: "ما زال تحركنا قائم لحشد ما أمكن من شخصيات الخط الوسطي لتحقيق إجماع حول اسم رئيس للجمهورية يكون مقبولا من الشعبين اللبناني والعربي ومن المجتمع الدولي".
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