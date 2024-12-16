البعريني: كتلة وازنة من النواب السنّة تبصر النور نهاية الشهر

كشف النائب وليد البعريني في حديث اذاعي، عن "كتلة وازنة من النواب السنّة ستبصر النور نهاية الشهر الحالي".



وقال: "ما زال تحركنا قائم لحشد ما أمكن من شخصيات الخط الوسطي لتحقيق إجماع حول اسم رئيس للجمهورية يكون مقبولا من الشعبين اللبناني والعربي ومن المجتمع الدولي".

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