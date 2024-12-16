تقرير دوري لبلدية صيدا عن حصيلة مهام شرطتها وفرق الطوارىء والورش

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أصدرت بلدية صيدا تقريرها الدوري، الذي تضمن حصيلة مهام الأسبوع الفائت للشرطة البلدية وفرق الطوارىء وورش البلدية، بدعم من صندوق التكافل البلدي، والأعمال التي تشرف عليها البلدية.وأشار الى أن البلدية استحدثت "نقطة ثابتة في تقاطع إيليا ،وثبتت كشكا خاصا (كيوسك) للشرطة البلدية حيث سيتم فرز شرطي بلدي بشكل دائم قبل وبعد الظهر من أجل متابعة قرار مكافحة ظاهرة ممتهني التسول وهم من خارج المدينة، وذلك بعدما تلقت البلدية شكاوى مختلفة من مضايقات يتعرضون لها عند التقاطع وخلال وقوف السيارات عند الإشارات الضوئية".وعملت "دوريات الشرطة على تحرير محاضر ضبط في حق أصحاب شاحنات كبيرة ومتوسطة مخالفة كانت متوقفة في وسطيات وأرصفة في المدينة، ما تسبب بأضرار وتكسير للأرصفة والبورديرات . وقد تم سحب هذه الشاحنات من أصحابها".وتواصل دوريات من شرطة البلدية وفرق الطوارىء والورش بإزالة مخالفات، شملت لوحات إعلانية وعوارض حديدية وإسمنتية موضوعة في شوارع عدة وأحياء وأرصفة، وأمام عدد من المحال والأبنية والمرافق في المدينة .كما قامت الدوريات بإزالة لافتات مختلفة كانت مرفوعة في شوارع بعد إنتهاء صلاحية تاريخ رفعها.وقامت فرق الطوارىء وورش البلدية بأعمال صيانة هبوط جزئي في الطريق عند مفرق الشرحبيل بن حسنة، في اتجاه مكسر العبد، حيث تم تسوية الجزء المنخسف وتزفيته وصيانة الريغارات في المحلة.واطلقت الفرق حملة تغطية الريغارات المكشوفة جراء تعرضها للكسر او السرقة، في أحياء عدة وشوارع وأرصفة في المدينة، وستواصل الأعمال في الأيام المقبلة.كما اجرت الفرق أعمال صيانة مختلفة في السوق التجاري شملت قواطع حديدية فاصلة تعرضت لكسور جزئية، وإعادة تبليط نقاط عدة بعد تفلت البلاطات المثبتة في الشارع، وأيضا صيانة القاطع الحديدي المرفوع عند مدخل السوق بارتفاع محدد يحول دون دخول الشاحنات .ولفت الى أن فرق الزراعة في البلدية تابعت صيانة الوسطيات وتشحيل أشجار النخيل والمزروعات فيها وعلى الأرصفة.