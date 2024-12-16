خطف سائق لبناني أثناء دخوله سوريا.. اليكم التفاصيل؟

تعرض الشاب اللبناني حسين نبيل الموسوي (25 سنة) من بلدة بدنايل للخطف بتاريخ 15 كانون الاول 2024 أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تم خطفه من قبل المعارضة في منطقة الكفير، وفقاً لما افادت عائلته، التي ناشدت المعنيين التدخل لحل القضية وإعادة حسين إلى أهله، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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