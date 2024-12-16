جهاد الأطرش مكرماً: تمنيت عودة اذاعة وتلفزيون لبنان شمسا تشرق على مجتمعنا

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كرم وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، الفنان جهاد الأطرش، ضمن مبادرته تكريم مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان.وقال الأطرش بعد التكريم:" تلقيت اليوم تكريما غاليا جدا من معالي الوزير المهندس الكبير، مهندس المواقف والمبادىء، ووجهت له كلمة شكر تمنيت فيها بأن تعود اذاعة لبنان "الشمس" التي كانت تشرق على المجتمع اللبناني، وكذلك تلفزيون لبنان، وقلت له أن هذه الاذاعة كانت تتناول جميع ما يهم الانسان في المجتمع اللبناني، وكانت تتضمن برامج للطلاب في كل مراحل الدراسة، من صديقنا الصغير الى ركن الجامعات، وكان أساتذة الجامعات والمتخصصون منهم يكتبون للاذاعة برامج مشرقة في المجتمع".اضاف: كذلك سجلنا كل التراث العربي في تلفزيون لبنان، العلوم والادب والفلاسفة عند العرب.ختم الأطرش:" أتمنى أن يعود تلفزيون لبنان للعب هذا الدور العظيم، وكذلك الاذاعة، التي تخرجت انا منها، وهي الجامعة العظيمة".