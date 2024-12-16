Advertisement

لبنان

جهاد الأطرش مكرماً: تمنيت عودة اذاعة وتلفزيون لبنان شمسا تشرق على مجتمعنا

Lebanon 24
16-12-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1293469-638699569431975848.png
Doc-P-1293469-638699569431975848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كرم وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، الفنان جهاد الأطرش، ضمن مبادرته تكريم مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان.
 
وقال الأطرش بعد التكريم:" تلقيت اليوم تكريما غاليا جدا من معالي الوزير المهندس الكبير، مهندس المواقف والمبادىء، ووجهت له كلمة شكر تمنيت فيها بأن تعود اذاعة لبنان "الشمس" التي كانت تشرق على المجتمع اللبناني، وكذلك تلفزيون لبنان، وقلت له أن هذه الاذاعة كانت تتناول جميع ما يهم الانسان في المجتمع اللبناني، وكانت تتضمن برامج للطلاب في كل مراحل الدراسة، من صديقنا الصغير الى ركن الجامعات، وكان أساتذة الجامعات والمتخصصون منهم يكتبون للاذاعة برامج مشرقة في المجتمع".
Advertisement
 
اضاف: كذلك سجلنا كل التراث العربي في تلفزيون لبنان، العلوم والادب والفلاسفة عند العرب.
 
ختم الأطرش:" أتمنى أن يعود تلفزيون لبنان للعب هذا الدور العظيم، وكذلك الاذاعة،  التي تخرجت انا منها، وهي الجامعة العظيمة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-12-16
07:00 | 2024-12-16
10:41 | 2024-12-16
10:22 | 2024-12-16
10:12 | 2024-12-16
10:12 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24