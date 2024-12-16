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لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس المجلس العام الماروني

Lebanon 24
16-12-2024 | 07:54
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد مرافق.
 
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 وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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