17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد الجيش استقبل رئيس المجلس العام الماروني
Lebanon 24
16-12-2024
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد مرافق.
Advertisement
وجرى التداول في شؤون مختلفة.
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل الخليفي: تأكيد الدعم القطري في الظروف الاستثنائية الراهنة
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل الخليفي: تأكيد الدعم القطري في الظروف الاستثنائية الراهنة
16/12/2024 17:50:00
16/12/2024 17:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يجتمع مع نظيره اليوناني في السرايا الحكومي فيما يُعقد لقاء آخر بين قائد الجيش جوزاف عون وقائد الجيش اليوناني
Lebanon 24
"لبنان24": وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يجتمع مع نظيره اليوناني في السرايا الحكومي فيما يُعقد لقاء آخر بين قائد الجيش جوزاف عون وقائد الجيش اليوناني
16/12/2024 17:50:00
16/12/2024 17:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الأميركية الوسطى مايكل كوريلا زار إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان هرتسي هليفي
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الأميركية الوسطى مايكل كوريلا زار إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان هرتسي هليفي
16/12/2024 17:50:00
16/12/2024 17:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء ممتاز".. تفاصيل اجتماع وفيق صفا وقائد الجيش
Lebanon 24
"لقاء ممتاز".. تفاصيل اجتماع وفيق صفا وقائد الجيش
16/12/2024 17:50:00
16/12/2024 17:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد
الجيش
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
03:50 | 2024-12-16
16/12/2024 03:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
02:32 | 2024-12-16
16/12/2024 02:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
02:00 | 2024-12-16
16/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2024-12-16
بالصور.. ميقاتي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني في السرايا
07:00 | 2024-12-16
ميقاتي بعد لقائه نظيره اليوناني: نعوّل على جهود اليونان لدعم لبنان
10:41 | 2024-12-16
هل مُنعت أغاني فيروز في سوريا؟
10:22 | 2024-12-16
المطران الجميل زار لشبونة وترأس قداسا في كنيسة القديسة كاترين
10:12 | 2024-12-16
حركة مرور خانقة في عدة مناطق لبنانية
10:12 | 2024-12-16
خلف : جلسة 9 كانون موعد مع إعادة احياء الديمقراطية أو خضوع لإملاءات الخارج
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 17:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 17:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 17:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24