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لبنان

"حزب الله" يُطلق عملية صرف الأموال والتعويضات في مدينة النبطية

Lebanon 24
16-12-2024 | 08:40
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أطلق" حزب الله" في مدينة النبطية عملية صرف الأموال للمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي طال الوحدات السكنية في منطقة جبل عامل الثانية 

وحضر الاهالي إلى فرع مؤسسة القرض الحسن في النبطية حيث صُرِفت الأموال.
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وقال مسؤول ملف مسح الأضرار في منطقة جبل عامل الثانية عزام كوثراني:" تسطر النصر بصبر وصمود أهلنا الشرفاء وحضنهم للمقاومة وببسالة المقاومين الذين بزغت من دماء شهدائهم شمس العطاء على اكثر من 300 مهندس ومهندسة مع فرق تغطي بجهد كافة قرى منطقة جبل عامل الثانية ومعهم أكثر من 1000 من الاخوة والاخوات المتطوعين والمتطوعات وأزالت تلك الشمس العتمة فلا ليل عندهم ولا سبات لرموش أعينهم ".

 وأضاف : "جرت دماء شهداء أولي البأس في سواعدهم فسطرت لتاريخه بسرعة ودقة إنجاز مسح أضرار ما نسبته 55% من الوحدات المتضررة في منطقة جبل عامل الثانية أيّ ما يُقارب الثلاثين ألف وحدة متضررة ".

وتابع كوثراني : "عملية تسليم الشيكات وصرف المبالغ قد انطلقت من مدينة النبطية ويجري اليوم صرف بدلات الأثاث والإيجار لأكثر من مئة ملف إضافة إلى بدلات الأضرار لعدد من الوحدات المتضررة".

وختم : "نعاهد أهلنا بأننا على الوعد، وإنه وعد والتزام لعودة قلاع الصمود أجمل مما كانت، ويؤكد حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية أنّ عملية دفع التعويضات ستستمر خلال الأيام القادمة".
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