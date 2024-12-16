عقيص: الشيخ نعيم قاسم يقول للبنانيين إن "حزب الله" لا يريد أن يبني دولة

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كتب النائب جورج عقيص عبر حسابه على منصة "اكس": "بالنسبة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:1- اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 يتحدث فقط عن تسليم السلاح جنوب نهر الليطاني ولا يتناول شماله.2- ان نزع سلاح الحزب شمال نهر الليطاني يحتاج إلى حوار داخلي.اما بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية موقعة الاتفاق، والشعب اللبناني، ورعاة الاتفاق لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، والجيش اللبناني، واللجنة المشرفة على الاتفاق:1- لا سلاح بيد اي مجموعة مسلحة، ويحصر حمل السلاح بالأجهزة العسكرية والامنية بدءا بالجيش اللبناني وصولا إلى الشرطة البلدية.2- لا توريد للاسلحة من المعابر إلى المجموعات المسلحة، وهو ما يبدو أنه يحصل بالفعل بعد سقوط النظام السوري.3- تفكيك الترسانات غير الشرعية يبدأ بالجنوب، وعبارة "يبدأ" تنبئ حتماً وبداهةً بعبارة "وينتهي" (في الاتفاقيات الدولية لا تستعمل الكلمات لغوياً)اذا للشيخ نعيم قاسم قراءته وتفسيره للاتفاق، ولباقي الكرة الأرضية تفسيرها.هو يقول باختصار للبنانيين: لا يريد حزب الله ان يبني دولة.يترتب على اللبنانيين اجابته.... وسريعاً جدا".