في حبشيت.. الجيش ألقى القبض على مطلوب عمد على إثارة النعرات الطائفية

أفادت مندوية "لبنان24" عن أنّ قوة من مخابرات الجيش أوقفت المدعو "احمد حسن" ابن بلدة حبشيت.

وحسب المعلومات، قام الأخير بنشر فيديو على حسابه الخاص على انستغرام تعرّض من خلاله للصحابة رضي الله عنهم، وأثار نعرات طائفية.