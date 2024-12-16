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لبنان

"الخارجية": نُدين قرار إسرائيل توسيع الإستيطان في الجولان السوريّ المُحتل

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:49
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أعربت وزارة الخارجيّة والمُغتربين اللبنانيّة عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيليّة توسيع الاستيطان في الجولان السوري المُحتلّ، والذي يأتي بالتوازي مع توسّع التوغّل البرّي الإسرائيلي داخل الأراضي السوريّة والتدمير المُمنهج لمقدّرات الدولة السوريّة، في ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصّلة.
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واعتبرت الوزارة أنَّ الممارسات الإسرائيليّة هذه  تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الجولان وتوسيع رقعة الاحتلال، في لحظة انشغال الأشقاء السوريين برسم مستقبل بلدهم، وستعقّد مسار السلام العادل والشامل في المنطقة.
 
ودعت الوزارة الأمم المتحدة لا سيما مجلس الامن لادانة ووقف هذه الارتكابات.
 
 
 
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