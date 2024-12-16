حديثٌ عن "معجزة".. ماذا قال محلل إسرائيليّ بشأن "حزب الله"؟

قال المحلل الإسرائيلي تسفي يحزكالي، اليوم الإثنين، إنه في حال دخل "حزب الله" بكل قواته وصواريخ والأنفاق التي كان يمتلكها في حربٍ ضد إسرائيل قبل هجوم حركة "حماس" يوم 7 تشرين الأول 2023، عندها لا يمكن معرفة ما الذي كان سيحدث لمستوطنات إسرائيلية كثيرة مثل كريات شمونة وطبريا.

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وذكر يحزكالي أن معجزة عظيمة أنقذت إسرائيل وهي أنَّ حماس نفذت هجومها قبل الموعد المُحدَّد لهجوم حزب الله الذي كان ينوي تنفيذه ضد إسرائيل من خلال اقتحام الجليل.

وتحدث يحزكالي عن مدى مساهمة "حزب الله" في القتال بسوريا قبيل إسقاط نظام الرئيس السوري السّابق بشار الأسد، وسأل: "كيف سيُقاتل الحزب وهو لا يملك أي قوة على الإطلاق في حين أنه ضائع حالياً؟".

يحزكالي قال أيضاً إن المتمردين في سوريا أطاحوا بنظام الأسد بعد نحو عامٍ من التخطيط، على حد تعبيره.









