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لبنان

اجتماعات مكثفة لقوى المعارضة.. هل يتم احياء" 14 آذار"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2024 | 02:45
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أشارت مصادر سياسية متابعة الى ان قوى المعارضة بدأت تكثيف اتصالاتها واجتماعاتها بعيداً من الاضواء للوصول الى تحالف بين قواها، قد يكون شبيهاً الى حد ما بالتحالف الذي حصل في 14 آذار 2005، الا ان الحزب التقدمي الاشتراكي ومن خلفه اللقاء الديمقراطي يعتبران ان هذا الامر لم يعد له اي فائدة في هذه المرحلة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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