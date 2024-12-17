اعتباراً من اليوم.. هذا ما سيشهده الأوتوستراد بين جبيل وعمشيت

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

Advertisement

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد للحفر على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد بين مدينتي جبيل وعمشيت اعتبارًا من تاريخ 17/12/2024 ولغاية 21/12/2024، يوميًّا، اعتبارًا من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 17،00.ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور أمام حركة المرور.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.