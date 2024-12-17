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لبنان

اعتباراً من اليوم.. هذا ما سيشهده الأوتوستراد بين جبيل وعمشيت

Lebanon 24
17-12-2024 | 05:01
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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:
 
ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد للحفر على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد بين مدينتي جبيل وعمشيت اعتبارًا من تاريخ 17/12/2024 ولغاية 21/12/2024، يوميًّا، اعتبارًا من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 17،00.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور أمام حركة المرور.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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