19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل تتحدّث عن بلدة لبنانيّة جنوبيّة... ماذا شهدت خلال الحرب الأخيرة؟
Lebanon 24
17-12-2024
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ بلدة عديسة جنوبي لبنان "ستبقى في الأذهان".
وأضافت أنّ "القرية شهدت إحدى أصعب المعارك في الحرب، حيث قتل عدد من عناصر وحدة "إيغوز" في كمين نصبه "حزب الله". (الميادين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية اطلقت 5 قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا لترهيب مواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة وقذيفتين على العديسة
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية اطلقت 5 قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا لترهيب مواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة وقذيفتين على العديسة
17/12/2024 13:06:19
17/12/2024 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
17/12/2024 13:06:19
17/12/2024 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مواجهات عنيفة على محور الطيبة - العديسة - رب ثلاثين وقصف فوسفوري يغطي الٲطراف الشرقية لبلدة الطيبة
Lebanon 24
"لبنان 24": مواجهات عنيفة على محور الطيبة - العديسة - رب ثلاثين وقصف فوسفوري يغطي الٲطراف الشرقية لبلدة الطيبة
17/12/2024 13:06:19
17/12/2024 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيليّة على عيتا الشعب وحانين والعديسة
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيليّة على عيتا الشعب وحانين والعديسة
17/12/2024 13:06:19
17/12/2024 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
عديسة
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
بماذا فوجئ نصرالله قبل عام؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
14:38 | 2024-12-16
16/12/2024 02:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
Lebanon 24
بعد ادعاء الـ"MTV".. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
13:00 | 2024-12-16
16/12/2024 01:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
Lebanon 24
هل أوقفت المصارف الـ50 دولاراً في لبنان؟
16:13 | 2024-12-16
16/12/2024 04:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عمره 13 عاماً.. سرّ عن "حزب الله" يكشفه تقريرٌ إسرائيلي!
15:00 | 2024-12-16
16/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:45 | 2024-12-17
بيروت تنفض عنها الحرب.. وتتحضر بفرح لاستقبال العام الجديد (صور)
06:00 | 2024-12-17
تباين حول "البديل".. هل أصبح فرنجية رسميًا خارج السباق الرئاسي؟!
05:50 | 2024-12-17
ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة... اليكم حال الطقس
05:48 | 2024-12-17
سماع صوت إنفجار قويّ في جنوب لبنان... إليكم طبيعته
05:48 | 2024-12-17
كركي: إنذار مستشفى دار الشفاء وسلف مالية استثنائيّة للمضمونين الإختياريين
05:22 | 2024-12-17
الراعي يلتقي نعمة افرام
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
17/12/2024 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
17/12/2024 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
17/12/2024 13:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24