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لبنان

إسرائيل تتحدّث عن بلدة لبنانيّة جنوبيّة... ماذا شهدت خلال الحرب الأخيرة؟

Lebanon 24
17-12-2024 | 05:12
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ بلدة عديسة جنوبي لبنان "ستبقى في الأذهان".
 
 
وأضافت أنّ "القرية شهدت إحدى أصعب المعارك في الحرب، حيث قتل عدد من عناصر وحدة "إيغوز" في كمين نصبه "حزب الله". (الميادين)
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