إسرائيل تتحدّث عن بلدة لبنانيّة جنوبيّة... ماذا شهدت خلال الحرب الأخيرة؟

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ بلدة عديسة جنوبي لبنان "ستبقى في الأذهان".

وأضافت أنّ "القرية شهدت إحدى أصعب المعارك في الحرب، حيث قتل عدد من عناصر وحدة "إيغوز" في كمين نصبه "حزب الله". (الميادين)