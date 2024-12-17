"تجمع المحامين" في "حزب الله": لن نقبل ان يتحول الرأي المقاوم الى تهمة او جرم

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إستنكر "تجمع المحامين" في "حزب الله"، في بيان، "أي محاولة لكم أفواه مقاومي الكلمة الذين كانوا خلال العدوان الاسرائيلي البربري يفضحون وتحت سقف القانون تواطؤ البعض ويتصدون بالكلمة الحرة لسمومهم التي بثوها بكافة الوسائل".أضاف البيان: "إن "تجمع المحامين" في "حزب الله" الذي واكب ما جرى لحظة بلحظة امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية سعيا لتطبيق القانون واطلاق سراح الناشطات سحر غدار و غنى غندور وايفلينا مهوّس، يضع نفسه بتصرف اي مقاوم بالرأي تتم ملاحقته بسبب آرائه المؤيدة للمقاومة والمدافعة عنها والمهاجمة للعمالة، واننا لن نقبل ان يتحول الرأي المقاوم الى تهمة او جرم، كما نهيب بالقضاة ملاحقة كل من حرض العدو على ارتكاب المجازر في حق اللبنانيين".