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لبنان
إستهداف سيارة في بلدة مجدل زون
Lebanon 24
17-12-2024
|
09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة مجدل زون - قضاء صور.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب شخصان بجروحٍ.
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