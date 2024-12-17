إستهداف سيارة في بلدة مجدل زون

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة مجدل زون - قضاء صور.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب شخصان بجروحٍ.