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لبنان

إستهداف سيارة في بلدة مجدل زون

Lebanon 24
17-12-2024 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة مجدل زون - قضاء صور.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب شخصان بجروحٍ.
 
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