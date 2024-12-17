"القومي" يُدين الصمت الدولي والعربي الكبير عن العدوان الإسرائيلي على سوريا

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صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي الصمت الدولي والعربي الكبير عن العدوان اليهودي على سوريا، والذي استهدف مقدّرات الجيش السوري، كما شرع بالتوغّل في عمق الجنوب وصولًا لمشارف محافظة دمشق.إنّ ما يحصل يؤكّد المطامع اليهوديّة في بلادنا، ويُنذر بما هو أسوأ من القصف والتوغّل، حيث يخطّط هذا العدوّ لتثبيت الاحتلال والاستيطان في الأراضي السوريّة من الجولان إلى القنيطرة وربّما إلى ريف دمشق حتّى.أمام هذا الواقع، وانطلاقًا من حقّنا في الدفاع عن أرضنا واستعادتها وحمايتها من العدوّ، يدعو الحزب السوري القومي الاجتماعي جميع أبناء شعبنا للمسارعة بإيجاد ما يضمن وقف هذا الانتهاك وتشكيل جبهة سوريّة تقف بوجه التوغّل الفاضح للقوّات العسكريّة المعادية، وتعمل على تحرير الأراضي المحتلّة.