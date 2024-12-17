دولة أوروبية تقرّ حظر "حزب الله"

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وقال أنصار الحظر الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إن "حزب الله" يشكل تهديدا للأمن الدولي، وإن سويسرا بحاجة إلى حظرها من أجل اتخاذ موقف ضد "الإرهاب".وعارضت الحكومة السويسرية الحظر.وقال وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".وأقر مجلس النواب حظر "حزب الله" بأغلبية 126 صوتا، مقابل 20 صوتا معارضا، وامتناع 41 عن التصويت. (العربية)