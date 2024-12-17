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لبنان

اجتماع للمعارضة غدا في بكفيا.. الرئاسة ملف اساس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-12-2024 | 13:06
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يعقد نواب المعارضة اجتماعا غدا في بكفيا في اطار استكمال اجتماعهم المفتوحة منذ اكثر من سنة.
 ولفتت المصادر عبر "لبنان ٢٤" الى ان موضوع الرئاسة  سيكون الملف الاساس على طاولة المجتمعين خصوصا وان هذا الاجتماع قد يكون الاخير قبل الدخول فعليا في عطلة الاعياد وعلى بعد ثلاثة اسابيع من موعد 9 كانون الثاني 2025. 
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واضافت المصادر انه ليس بالضرورة ان يصار غدا الى اعلان اسم تتفق عليه المعارضة لرئاسة الجمهورية،الا انا خطوطا عريضة ستوضع لتحديد هوية  الرئيس المقبل ومواصفاته في ضوء كثرة الترشيحات في الساعات القليلة الماضية.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

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