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لبنان
فرح تفقد مراكز الدفاع المدني بالشمال: سنكمل المسيرة على نفس المبادئ والقيم
Lebanon 24
17-12-2024
|
13:51
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أجرى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، اليوم الثلاثاء، جولة على مراكز الدفاع المدني في طرابلس، سهل عكار، حلبا، والقبيات، وذلك استكمالاً للجولات التفقدية التي قام بها على مراكز الدفاع المدني في صور، بعلبك، والمصنع، وتهدف هذه الجولات، حسب بيان صدر، إلى "رفع مستوى الجهوزية، خصوصاً مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، إضافةً إلى المخاطر المحتملة الناتجة عن العواصف الثلجية المرتقبة.
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خلال الجولة، اطلع فرح على أوضاع العناصر العاملين في المراكز، واستمع إلى هواجسهم، وتوجه إليهم قائلا: "لقد جئنا اليوم للتعرف عليكم عن قرب، وللتأكيد على التوجيهات التي سبق أن أعطيناها لزملائكم. المطلوب منكم هو الالتزام بالانضباط واحترام التراتبية الإدارية، لأن ذلك ينعكس إيجاباً على أدائكم الوظيفي، حيث يكون لكل عنصر معرفة واضحة بواجباته ومسؤولياته. كما أطلب منكم أن تكونوا في جهوزية تامة، لضمان التدخل السريع فور تلقي أي اتصال استغاثة من المواطنين. واجبنا الأساسي هو أن نكون إلى جانب المواطن في محنته، وأن نتحرك بأقصى سرعة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات. حياة المواطنين وممتلكاتهم أمانة في أعناقنا، لا سيّما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. إن التدخل السريع لعناصر الدفاع المدني يخفف من وقع الكارثة على المواطن ويقلل من خسائره".
وأضاف: "أنا موجود إلى جانبكم لنعمل معاً على تأدية رسالتنا الإنسانية والوطنية. إن المديرية العامة للدفاع المدني قدمت الشهداء والجرحى في سبيل هذه الرسالة، وسنكمل المسيرة على نفس المبادئ والقيم، لأن هذا هو واجبنا".
وتطرق فرح إلى موضوع الهبات المقدمة للمديرية العامة للدفاع المدني، مشيراً إلى أنها "ليست نتيجة استجداء من قبلنا، بل هي تعبير عن إيمان صادق وعميق من الجهات الواهبة برسالة الدفاع المدني"، موضحا أن "المديرية العامة للدفاع المدني أصدرت تعاميم تفصيلية إلى رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية، توضح الآلية القانونية المعتمدة لقبول الهبات، بما يضمن صرفها بشفافية كاملة، ما يطمئن الواهب إلى حسن استخدام الهبة ووجهتها الصحيحة". كما توجه بالشكر الى "كل الواهبين الذين يسعون دوماً الى تقديم الدعم لمراكز وعناصر الدفاع المدني".
وختم كلمته بالإشادة "بالاندفاع الذي يظهره عناصر الدفاع المدني في أداء واجباتهم الوطنية والإنسانية"، مؤكدًا أن "تفانيهم وعملهم الدؤوب في السلم والحرب يشكلان نموذجًا يحتذى في خدمة الوطن والمواطن".
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